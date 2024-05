Gabigol nega ter usado camisa do Corinthians, e Flamengo debate punição

Horas após uma suposta foto de Gabigol com a camisa do Corinthians vazar, o atacante do Flamengo se pronunciou. Em nota divulgada, a assessoria de imprensa do jogador afirma que a imagem não é verdadeira. O estafe do camisa 10, porém, não deixou claro se era uma montagem.

“Gabriel estava na casa dele, em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo que são seus amigos também. A foto não é verdadeira”, diz a nota.

Segundo o “Uol”, contudo, o Flamengo já decidiu que punirá o jogador. A partir desta sexta-feira, a diretoria se reunirá para definir como conduzir a situação. Existe a chance de penas financeiras e esportivas a Gabigol.

A camisa em questão é do novo segundo uniforme do Corinthians, que é todo preto. Até o escudo do clube e os patrocinadores são marcados num tom escuro em campanha antirracista batizada de “nossa história é uma página em preto”.

Gabigol tem contrato com o Flamengo somente até o fim do ano, e o Corinthians, entre o fim de 2023 e o início de 2024, demonstrou interesse no atleta. Recentemente, o atacante recebeu punição por tentativa de fraudar exame antidoping, mas conseguiu um efeito suspensivo para voltar a jogar.

