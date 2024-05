Casares indica saída de James no São Paulo: ‘Não está nos planos do técnico’

Casares indica saída de James Rodriguez no São Paulo - (crédito: Foto: Diego Lima/AFP via Getty Images)

O relacionamento entre São Paulo e James Rodríguez deve realmente acabar nos próximos dias. Antes do duelo contra o Barcelona-EQU, nesta quinta-feira (16), pela Libertadores, o presidente do Tricolor, Julio Casares, falou que o futuro do meia deve ser longe do MorumBIS e que sua permanência será decidida após a Copa América.

“É um jogador com contrato no São Paulo, e está cada vez mais claro que ele não está nos planos do técnico. Agora vai ter a Copa América, ele vai ser convocado, e a janela vai determinar o futuro do James. Não temos nenhuma proposta. A partida (para outro clube) tem que ser boa para o atleta e principalmente pra a instituição”, disse Casares.

James tem contrato com o São Paulo até junho de 2025 e ainda não jogou com o técnico Luis Zubeldía em nenhuma das suas sete partidas do argentino à frente do time. Contudo, diferente do que aconteceu com outros treinadores, o colombiano não vem sendo utilizado por opção técnica.

“Se é uma contratação que jogou pouco, trouxe naquele momento o São Paulo a uma dimensão diferente. São Paulo voltou à prateleira de grandes contratações. Às vezes jogadores chegam e não conseguem jogar. Tão logo termine a Copa América, vamos cuidar disso com dedicação e cautela para ter um final feliz”, finalizou o mandatário.

Números baixos de James no São Paulo

O colombiano realmente não vingou no São Paulo. Afinal, em 2023, ele atuou em 14 partidas e marcou apenas um gol. Já nesta temporada são oito partidas e um tento também. No começo do ano, ele chegou a pedir para sair, mas voltou atrás e acabou reintegrado. Entretanto, este relacionamento realmente se desgastou e deve chegar ao fim em breve.

