Cruzeiro estipula prazo para anunciar Cássio

O novo dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, finalmente falou sobre a negociação envolvendo seu clube e o goleiro Cássio, do Corinthians. Afinal, questionado sobre os tratos com o arqueiro, ele deu uma resposta direta sobre o assunto.

Pedrinho acompanhou, no Independência, a vitória do Cruzeiro sobre o Union La Calera, do Chile, por 1 a 0, pela quinta rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana.

De maneira muito direta, Pedrinho ressaltou que a negociação com Cássio está adiantada e próxima de ser anunciada pela nova SAF do Cruzeiro.

“Segunda-feira vocês vão ter a resposta (20/5). Provavelmente, vai ser nosso (risos)”, disse Pedrinho aos jornalistas.

Desde a compra da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço prometeu contratações pontuais para melhorar o plantel e deixar a equipe mais competitiva. Aliás, Cássio figurou entre os primeiros nomes para ser contratado.

O goleiro, aliás, está insatisfeito no Timão. A diretoria já reuniu e estabeleceu condições iguais as que o Cruzeiro ofereceu. No entanto, Cássio está incomodado com a atual situação, reserva de Carlos Miguel há cerca de um mês, não gosta do trabalho de António Oliveira e, sobretudo, sentiu não ter respaldo da diretoria. Após reuniões, o Timão garantiu que não vai fazer mais esforços para segurar o goleiro e já prepara homenagens.

