Daniel Alves se arrisca como empreendedor

Segundo o site “On Economia”, Daniel Alves inaugurou, em abril, a “OQP Sport & Management”, companhia especializada em gestão de direitos de imagem, consultoria e representação de atletas. O capital inicial da instituição está avaliado em 30 mil euros (aproximadamente R$ 167 mil na cotação atual).

O ex-jogador já tem histórico de atuação neste ramo. Afinal, já era dono de uma corporação chamada “Flashforward”, que presta serviço semelhante. A empresa, com sede na cidade espanhola Esplugues de Llobregat, tem a sua ex-esposa Dinorah Santana como administradora. Ambos também são sócios de outra empresa, a Cedro Esport, com sede no município espanhol de Sant Just Desvern. A companhia também atuava com o gerenciamento de direitos de imagem.

De acordo com o próprio site “On Economia”, Alves mantém outros negócios, como a imobiliária “Bahia Ilhéus”. O histórico do ex-lateral-direito na área do empreendedorismo é bem vasto e diversificado. Afinal, ele já teve restaurantes, atuou no segmento da moda e em uma empresa que presta serviço de armação de óculos.

Solução para ex-jogador da Seleção Brasileira se manter

Esta foi a alternativa que o ex-lateral-direito encontrou para se manter economicamente ativo depois de receber condenação por crime de estupro. Inicialmente, ele deveria ficar preso por quatro anos e meio. Contudo, após quase 15 meses em cárcere, seus advogados conseguiram liberdade provisória para o cliente.

Por sinal, Daniel Alves precisa cumprir algumas exigências para preservá-la enquanto o seu caso passar por julgamento em todas as instâncias da Justiça Espanhola. Desse modo, Alves precisou pagar uma fiança de um milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões na cotação da época).

