Jovem se torna atleta mais novo a atuar profissionalmente na Argentina

O futebol argentino conviveu com um novo recorde em sua história nesta quinta-feira (16). Afinal, Mateo Apolonio, lateral-esquerdo do Deportivo Riestra, se tornou o jogador mais jovem a atuar em uma partida profissional no país. O atleta, portanto, quebrou o recorde que era de Kun Agüero e entrou em campo aos 14 anos e 29 dias de idade.

O adolescente fez sua estreia diante do Newell’s Old Boys, em jogo da Copa da Argentina. Mateo iniciou a partida no banco, porém entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo. Na ocasião, a equipe já perdia por 1 a 0.

Apolonio, então superou o recorde que era do ex-jogador da seleção da Argentina, que estreou no futebol profissional aos 15 anos e 35 dias de idade, em 2003. O técnico Cristian Fabbiani disse à imprensa argentina que a utilização do jovem acontece devido ao calendário do Riestra nesta semana.

Utilização dos jovens

Ainda sobre o assunto, o comandante explicou ao TYC Sports que atletas das categorias de base do clube foram convocados porque o Riestra precisa poupar jogadores titulares. De acordo com o treinador, o foco da equipe é o Campeonato Argentino, por isso, os jogos de outras competições serão disputados com times alternativos.

“Eu estava na sala da minha casa, subi e meu pai estava chorando. Não entendi nada e ele me disse que eu estava escalado para a Primeira Divisão. Fiquei nervoso o dia todo, tremendo”, disse o jovem ao Olé.

Por fim, a equipe perdeu por 1 a 0 e deu adeus à Copa da Argentina – jogo único. Mesmo assim, o clube se mostra bastante satisfeito por ter ajudado a estabelecer uma nova marca na história do futebol da Argentina.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.