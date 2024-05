Funkeiro se revolta com saída de Cássio do Corinthians: ‘Não falem comigo’

MC Hariel está revoltado com a saída do goleiro Cássio - (crédito: Foto: Instagram @mchariel)

A saída de Cássio do Corinthians é praticamente certa. O jogador já tem acerto com o Cruzeiro e está muito próximo de ser anunciado pela Raposa, restando, portanto, pequenos detalhes. No entanto, a situação causou desconforto até no mundo da música.

Afinal, Cássio é um dos ídolos históricos do Corinthians. Ele conquistou Campeonatos Brasileiros, Libertadores e até o título mundial com a camisa do Timão. O arqueiro é, portanto, um dos maiores nomes da história da agremiação paulista.

No entanto, ao cair em descrédito e perder a titularidade, Cássio está incomodado com a reserva e várias situações dentro do clube. Ele também não concorda com o estilo de trabalho do treinador António Oliveira.

O funkeiro MC Hariel, no entanto, revoltou-se com a saída do arqueiro. O artista está incomodado e foi às redes sociais para desabafar.

“Vou pedir com educação, não falem muito comigo, só o necessário, não fiquem de gracinha, não quero saber de porra nenhuma hoje, eu não to bom… o Cássio saiu do Corinthians e eu não entendi legal não (sic)”, escreveu o MC nas redes sociais.

Dono do Cruzeiro fala de Cássio

O novo dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, finalmente falou sobre a negociação envolvendo seu clube e o goleiro Cássio, do Corinthians. Afinal, questionado sobre os tratos com o arqueiro, ele deu uma resposta direta sobre o assunto.

De maneira muito direta, Pedrinho ressaltou que a negociação com Cássio está adiantada e próxima de ser anunciada pela nova SAF do Cruzeiro.

“Segunda-feira vocês vão ter a resposta (20/5). Provavelmente, vai ser nosso (risos)”, disse Pedrinho aos jornalistas.

