Após se aposentar, ex-jogador acerta com grande emissora para ser comentarista

Anúncio de acerto do ex-jogador Fellipe Bastos com o Grupo Globo - (crédito: Foto: Divulgação/SporTV/TV Globo)

O movimento natural dos jogadores de futebol ao se aposentar é permanecer no esporte, mas em outra função. Um exemplo disso é um ex-meio-campista com passagens por grandes e tradicionais times do futebol brasileiro. Ele acertou com uma grande emissora para ser comentarista.

Fellipe Bastos é o ex-atleta em questão. Ele vai trabalhar no Grupo Globo, principalmente nos canais Premiere e SporTV. Sua estreia na função vai ocorrer já na próxima quinta-feira (23). Exatamente no duelo entre Criciúma e Bahia, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Embate que vai ocorrer às 19h, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Sobre sua nova fase, o ex-volante declarou que sua prioridade inicial será aprender.

“Agora é estudar, me aperfeiçoar e desfrutar este novo momento. Todas aquelas pessoas que eu via na televisão e admirava, agora vou poder trabalhar junto. Isso também é um sonho que estarei concretizando na minha vida”, Frisou Bastos.

Em seguida, demonstrou ansiedade para iniciar a nova etapa.

“É um jogo importante para estrear, eliminatório de Copa do Brasil. Já estou ansioso para que este dia chegue logo. Esse frio na barriga me acompanha desde os meus seis anos, quando eu comecei a jogar futebol. Vou para essa transmissão com o mesmo sentimento de quando eu fiz minha estreia no futebol profissional, aos 16 anos”, acrescentou.

Futuro comentarista teve carreira de jogador em grandes equipes

A divulgação de sua nova função ocorreu rápido. Afinal, Fellipe anunciou que pendurava as chuteiras na última sexta-feira (10), aos 34 anos. A sua estreia como comentarista na Copa do Brasil será emblemática para ele. Isso porque venceu a edição de 2011 do torneio com o Vasco, equipe que teve maior identificação em sua carreira.

Além disso, Bastos defendeu o Botafogo, onde foi revelado, Corinthians, Grêmio, Goiás, Sport e Avaí. Na Europa, ele atuou pelo Benfica.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook