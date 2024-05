Endrick treina em reapresentação e acelera recuperação de lesão

O Palmeiras reapresentou-se nesta sexta-feira (17) após a vitória diante do Independiente Del Valle, na quarta-feira (15), pela Libertadores. A grande novidade no treinamento foi a presença de Endrick. O atacante se machucou contra os equatorianos e preocupou a comissão técnica. Contudo, conseguiu fazer uma atividade mais leve com o restante do elenco.

Endrick teve um edema na coxa direita constatada após a partida contra o Del Valle. Ele realizou exames no dia seguinte e foi detectada uma leve lesão, mas nada que afastasse o jogador por muito tempo dos gramados. Nesta sexta-feira, ele participou do treino com o grupo na função de “curinga”.

Os jogadores realizaram um trabalho técnico de posse e toques limitados na bola, cumprindo objetivos determinados pela comissão. Aqueles que atuaram por mais de 45 minutos realizaram ainda um complemento físico e atividades regenerativas no centro de excelência. O restante do elenco disputou em sequência um coletivo em campo reduzido e uma prática de cruzamentos e finalizações.

Contudo, a preocupação aumentou já que Endrick está nos momentos finais com a camisa do Palmeiras. Convocado pela Seleção Brasileira para a Copa América, o atacante só vai atuar até o dia 1° de junho, quando tem que se apresentar na Granja Comary.

Na quarta-feira (15), a CBF decidiu paralisar o Campeonato Brasileiro e suspendeu as próximas duas rodadas. Assim, Endrick, tirando o duelo contra o Del Valle, teria apenas mais dois jogos para fazer com a camisa do Verdão. Contra o San Lorenzo, pela Libertadores e contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil.

