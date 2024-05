Real tem desafio contra o Corinthians pela rodada 11 do Brasileirão

Com chances de finalmente entrar no G-8, o Real Brasília enfrenta o Corinthians no Parque São Jorge neste sábado (18/05) às 11h. A primeira fase do Brasileirão está se aproximando do fim, mas as definições estão em aberto. As Leoas do Planalto venceram na rodada passada, contra o Atlético-MG por 3 x 1 e chegaram aos 13 pontos na tabela. Agora, a equipe brasiliense está há dois de tomar a oitava colocação do América-MG, mas o confronto de número 11 do torneio será árduo, contra as líderes do campeonato. Além disso, o Timão tem 28 pontos e nenhuma derrota na conta. A partida será transmitida pela TV Brasil e pelo Canal Goat, no YouTube.

As atuais e maiores campeãs do Brasileiro tem 29 gols marcados, uma média de quase três por partida, e o pior resultado no campeonato foi o empate por 0 x 0, contra a Ferroviária. As Leoas, por outro lado, balançaram as rede nove vezes e estão na luta para transformar o saldo de gols em positivo. O -1 é resultado das três derrotas que o time brasiliense encarou.

Na rodada passada, o Real protagonizou a maior vitória até agora na temporada e ficou mais uma vez na boca da zona de classificação para a próxima fase. Para que a equipe candanga possa fazer parte dos oito primeiros é necessário conquistar os três pontos contra o Corinthians e torcer para que o América-MG seja derrotado pela Ferroviária, no domingo (19/05).



Ficha técnica:

Brasileirão Feminino A1- rodada 11

Data: Sábado, 18/05, às 11h

Local: Estádio Parque São Jorge, SP

Arbitragem: Andressa Hartmann (RS), com a assistência de Patrícia Carla de Oliveira (SP) e Marcela de Almeida Silva (SP). O quarto árbitro é Renan Pantoja de Quequi (SP).

Provável escalação do Corinthians: Kemelli; Isabela, Erika, Mariza, Yasmin; Yaya, Ju Ferreira, Duda Sampaio; Gabi Portilho, Tamires e Jennifer. Técnico: Lucas Piccinato.

Provável escalação do Real Brasília: Dida; Laine, Nayara, Luciana, Vivi Acosta; Gabi Huertas, Maria Dias, Petra, Pitty, Ju Oliveira e Maiara. Técnico: Dedê Ramos.



*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini