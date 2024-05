Peruanos passam vergonha com atos racistas em Universitario x Botafogo

Mesmo com a população mestiça, os peruanos passaram vergonha no Estádio Monumental U, na última quinta-feira (16), na partida entre Universitario e Botafogo, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. Mais do que a derrota em campo para om Glorioso por 1 a 0, os andinos tiveram, então, a condenável atitude de racismo contra a torcida visitante, no duelo sul-americano.

Um vídeo gravado pelo influenciador Daniel Braune mostra torcedores do Universitario imitando macacos para o local onde estavam os alvinegros. Aliás, outros torcedores do Mais Tradicional também fizeram o registro.

Diante deste episódio lamentável, o Botafogo, claro, foi obrigado a se posicionar. Assim, em nota, o clube cobra ações das autoridades competentes.

“Lamentavelmente voltamos a vivenciar ontem, ao término da partida, novos casos de racismo nas arquibancadas. O Botafogo repudia veementemente mais um ato criminoso, absurdo e inaceitável, além de esperar ações concretas por parte das autoridades”, ponderou o Glorioso.

Dentro das quatro linhas, os peruanos apanharam. Afinal, perderam para o Botafogo por 1 a 0 e, depois de um bom começo na Libertadores, estão fora do torneio. Na última jornada, o Universitario visita a LDU (EQU) precisando de um empate para chegar à Copa Sul-Americana.

Já o Botafogo está classificado para as oitavas de final do principal torneio das Américas. Em duas semanas, vai à Colômbia precisando vencer o Junior Barranquilla para terminar a fase de grupos na liderança da chave.

