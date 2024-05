Técnico do Feyenoord crava acerto com o Liverpool: ‘Posso confirmar’

Como era esperado, o Liverpool já tem o substituto de Jürgen Klopp, que se despede da equipe inglesa no próximo domingo. O técnico Arne Slot, do Feyenoord, confirmou nesta sexta-feira (17) que assumirá os Reds a partir da próxima temporada. Contudo, os clubes ainda não anunciaram o acordo.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Slot afirmou que será o próximo treinador do Liverpool. Ele deixará o Feyenoord – que enfrenta o Excelsior no próximo domingo – na segunda colocação do Campeonato Holandês, atrás apenas do campeão PSV e com a vaga na Liga dos Campeões assegurada.

“Posso confirmar que vou me tornar o treinador lá (do Liverpool) na próxima temporada”, declarou o comandante, “adiantando” o acerto com os Reds.

O interesse do Liverpool no técnico holandês, de 45 anos, não é novidade para ninguém. Eles vêm negociando desde abril. Assim, o clube inglês deve desembolsar uma grande quantia para tirá-lo do Feyenoord por conta de alta sua multa rescisória. Do mesmo modo, Slot não escondia a vontade de ser o substituto de Klopp.

Feyenoord indica saída de Slot para o Liverpool

Por outro lado, o Feyenoord também deu a entender que está perto de perder seu treinador. Nas redes sociais, postou uma mensagem em tom de despedida.

“A era Arne Slot está chegando ao fim. Vamos curtir esses últimos momentos”.

Como mencionado, o Feyenoord enfrenta, no domingo, às 9h30 (de Brasília), o Excelsior, pela última rodada do Campeonato Holandês. Será a última partida do treinador à frente da equipe de Roterdã.

Slot estava no cargo desde 2021. No período, foi campeão holandês em 2022/23 e da Copa da Holanda nesta temporada, além de um vice da Liga Conferência em 2021/22 e de 2023/24 no campeonato nacional.

Klopp anunciou em janeiro sua saída do Liverpool ao fim desta temporada. Ele fará sua despedida também neste domingo, às 12h (de Brasília), diante do Wolverhampton, em Anfield, pela última rodada da Premier League. O treinador alemão ficou oito temporadas à frente do clube, com oito títulos conquistados no período: um Mundial de Clubes, uma Champions League, uma Premier League, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa da Europa e uma Supercopa da Inglaterra.

Desde a confirmação da saída de Klopp, o Liverpool buscava um substituto. Alguns nomes foram especulados, porém o de Xabi Alonso, que faz temporada espetacular e até então invicta no Bayer Leverkusen (campeão da Bundesliga e na final da Liga Europa e da Copa da Alemanha), e o de Rúbem Amorim, vencedor do Campeonato Português, foram os mais cogitados pela imprensa europeia.

