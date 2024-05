Corinthians e Cássio acertam rescisão de contrato; Cruzeiro perto de anunciar goleiro

Cássio fez história com a camisa do Corinthians - (crédito: Foto - Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

O fim de uma era. Um dos nomes históricos do Corinthians, o goleiro Cássio acertou sua rescisão contratual com o Timão, nesta sexta-feira (17), e será anunciado pelo Cruzeiro como novo atleta nas próximas horas.

De maneira muito rápida, aliás, o presidente do Timão confirmou a saída do defensor. “Foi bom para os dois lados”, ressaltou, rapidamente, na saída do CT Joaquim Grava.

Agora Cássio é aguardado em Belo Horizonte, conforme apuração do Jogada10. Aliás, o novo dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, ressaltou que na segunda-feira a imprensa terá uma resposta para os questionamentos sobre a chegada do goleiro.

* Matéria em atualização

