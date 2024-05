Dupla da 777, sócia da Vasco SAF, renuncia como gerentes, diz jornalista

Segundo informações do jornalista inglês Philippe Auclair, nesta sexta-feira (17), mais mudanças aconteceram na empresa sócia na Vasco SAF. Steven Pasko, Josh Wander e sua irmã Molly Wander, renunciaram como gerentes da 777 Partners e da 600 Partners LLC.

Lembrando que a dupla já havia sido afastada do conselho da divisão de futebol do grupo depois da contratação de empresa de gestão de crise. Documento divulgado pelo jornalista constatou que os executivos deixaram o comando das empresas responsáveis pela gestão do Vasco da Gama e de outras equipes de futebol no dia 6 de maio.

LEIA MAIS: Álvaro Pacheco assina pré-contrato e pode comandar o Vasco contra o Fortaleza

“No dia 6 de maio de 2024, depois de consulta com a B.Riley (consultoria de reestruturação contratada), o senhor (Steve) Pasko, o senhor (Josh) Wander renunciaram como diretores da 777 Partners LLC. O senhor Pasko e Mollie Wander também renunciaram como diretores da 600 Partners LLC. No mesmo dia, os membros dessas empresas aceitaram as renúncias e elegeram Ian Ratner e Ronald Glass, da B.Riley, como diretores de ambas as entidades”, diz o documento, que segue:

“Nesse momento, profissionais da B.Riley têm o controle independente e unilateral das entidades da 777 e das empresas que operam sob sua supervisão e direção”

Após a renúncia, eles apontaram como novos gestores os chefes da companhia financeira B.Riley, sediada em Los Angeles, EUA. A 777 Partners vive crise institucional, com processos sofridos em diversas partes do mundo. Ela, inclusive, foi retirada do comando do Vasco na última quarta (15), após cautelar concedida pela Justiça do Rio de Janeiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.