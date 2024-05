STF mantém Sport como único campeão brasileiro de 1987

O novela sobre o título da Copa União de 1987 ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (17). Afinal, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para negar o provimento do recurso do Flamengo, que pleiteava ser considerado, junto com o Sport, a conquista da competição. Assim, o Leão da Ilha do Retiro segue como o único campeão do Brasileiro.

O ministro Dias Toffoli, relator do processo na Segunda Turma do STF, seguiu a decisão que tomou no ano passado, negando o recurso do Flamengo. Os ministros Edson Fachin e André Mendonça também negaram.

Por outro lado, os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques ainda não votaram. Aliás, vale destacar que o julgamento do caso vai até às 23h59 desta sexta-feira.

Decisão interfere na Taça das Bolinhas. Entenda!

Com o revés do Flamengo na Justiça, o São Paulo segue com a posse da Taça das Bolinhas, que é um reconhecimento para o primeiro time pentacampeão brasileiro.

