Barcelona confirma fratura de jogador e lateral do São Paulo se desculpa

O impactante carrinho do lateral Igor Vinícius no atacante Joao Rojas, em São Paulo x Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, teve uma séria consequência para o atacante equatoriano.

Isso porque exames realizados logo após o jogo, ainda em solo brasileiro, confirmaram que o atacante teve uma fratura na fíbula da perna direita que carece de cirurgia para a plena recuperação. A informação, por meio de nota oficial do Barcelona, se completou com a programação de que ele passe por intervenção cirúrgica nesta sexta-feira (17).

Em caráter oficial, a representação de Guayaquil não indicou qual a expectativa em tempo de recuperação de Rojas. Todavia, para lesões dessa magnitude, o habitual é um tempo mínimo de reabilitação entre nove a 12 meses.

Para reforçar a seriedade do problema, nas redes sociais, um torcedor do Barcelona de Guayaquil (Erick Delvalle) flagrou o momento em que Joao foi para o avião que levaria a delegação do clube de volta ao Equador. Nesse sentido, além da região imobilizada, o jogador foi conduzido de cadeira de rodas até a aeronave.

Relembre o lance

Aos nove minutos do segundo tempo, Joao Rojas usou de sua velocidade e partiu pra cima da marcação no lado esquerdo do ataque. Um pouco atrás de Arboleda, que acompanhava o atacante do Barcelona, estava Igor Vinícius antes de dar um forte carrinho em Rojas, bem perto da grande área.

Na hora, além da possibilidade de marcação de pênalti, jogadores e demais integrantes do time equatoriano reclamaram da intensidade da falta. Com isso, também se pediu energicamente o cartão vermelho para o lateral-direito do São Paulo. Entretanto, a arbitragem o advertiu apenas com um amarelo e apontou a infração fora da área.

Lateral do São Paulo se desculpa

Nas redes sociais, Igor utilizou o seu perfil para pedir perdão a Joao Rojas. A publicação foi feita na tarde desta sexta-feira (17).

