Massimiliano Allegri é demitido pela Juventus

Casos de indisciplina do treinador na final da Copa da Itália são estopim para a rescisão

Agora é oficial: Massimiliano Allegri foi demitido pela Juventus nesta sexta-feira (17). O clube alegou que o treinador teve um “comportamento inaceitável na final da Copa da Itália, incompatível com os valores do clube” e optou em rescindir o contrato do italiano, que era válido até 2025.

Dessa maneira, o nome que mais agrada à diretoria da Velha Senhora é Thiago Motta, que fez uma grande temporada no comando do Bologna, tendo garantido a classificação da equipe para a próxima edição da Champions.

“A Juventus anuncia que liberou Massimiliano Allegri das suas responsabilidades enquanto treinador da equipe principal. Esta demissão vem no seguimento de certos comportamentos tidos pelo técnico durante a final da Caça da Itália, que o clube vê como incompatíveis com os valores da Juventus e com o comportamento por quem a representa. Um período de colaboração, que começou em 2014, recomeçou em 2021 e acabou depois de três temporadas. Agora, após vitória na Copa da Itália, chega ao fim. O clube deseja a Massimiliano Allegri toda a sorte nos seus futuros projetos”, diz o comunicado da Juve.

Motivo da demissão por parte da Juventus

Segundo o ‘Sky Sport’, a Juve bateu o martelo após os casos de indisciplina na final da Copa, contra os árbitros, dirigentes e jornalistas. Assim, as ações de Allegri teriam acontecido por uma insatisfação do técnico pela forma como tem sido ‘orquestrada’ a sua saída nos últimos meses. A falta de reforços na última janela de transferências também deixou o treinador irritado.

Além disso, a relação do treinador com Cristiano Giuntoli, diretor de futebol da Juve, era “inexistente”. A direção não está satisfeita com o seu trabalho, principalmente pela queda de rendimento do time no segundo turno do Campeonato Italiano.

