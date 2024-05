Gerson, do Flamengo, revela ter quase parado de jogar futebol: ‘Estava numa situação grave’

Após muitas dificuldades, Gerson está de volta aos gramados e vive um momento especial no Flamengo. O meio-campista teve um problema renal no começo de março e realizou uma cirurgia delicada na época. O jogador ficou dois meses fora de campo.

Gerson relembra período afastado

Após se recuperar do problema renal e retornar aos gramados, Gerson revelou que quase parou de jogar futebol.

“Afeta psicologicamente. Estava bem num dia, do nada passei mal, fui para o hospital, me internei duas ou três vezes. Passei a dar mais valor à vida. Ficava no telefone quase 24h. A gente não é médico, não tem essa ciência, mas até o último dia que fui ao hospital tirar o cateter… Agradeço a todos os médicos, doutor Marcelo (Soares), (Márcio) Tannure e agradeço em especial ao Bassan (Fernando). Foi uma parada que me surpreendeu. Quando tirei o cateter indo para casa, o Bassan se emocionou e meio que chorou”, revelou Gerson para Fla TV.

“Ele me falou: “Muitas pessoas estavam achando que seria simples sua cirurgia, e eu estava com medo de dar a notícia que você não ia poder jogar mais futebol”. Porque talvez eu teria que tirar o rim porque estava numa situação grave, só que eu não sabia. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de me deixar fazer o que mais gosto na vida”, completou Gerson.

Bom momento no Flamengo

Após vivenciar momentos conturbados, Gerson retornou ao Flamengo e se tornou titular novamente. O meio-campista rubro-negro, por sinal, teve participação decisiva na última quarta-feira (15/05). Afinal, ele marcou um dos gols da goleada em cima do Bolívar por 4 a 0 no Maracanã. O jogador afirma estar quase 100% recuperado do problema renal.

“Estava na hora de fazer um golzinho (risos), mas o principal é ajudar a equipe. Passei um momento difícil, mas sempre me coloquei à disposição para ajudar o mais rapidamente possível. Cada vez melhor, diria que quase 100% já. A gente como jogador pensa em se machucar no trabalho. Pode acontecer uma lesão do trabalho, mas acabei tendo um problema de saúde em que não tinha muito o que fazer porque já nasci assim”, disse Gerson.

O Flamengo não disputa jogo neste fim de semana. Afinal, as rodadas 7 e 8 do Brasileirão foram paralisadas em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul. Assim, os jogadores rubro-negros só entram em campo na próxima quarta-feira (22/05), diante do Amazonas, na Arena da Amazônia, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após conquistar uma vitória mínima no Maracanã, os comandados de Tite precisam apenas de um empate para se classificar.

