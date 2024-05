Flamengo multa Gabigol e tira a camisa 10 do atacante

O Flamengo comunicou, na tarde desta sexta-feira (17), que multou Gabigol e tirou a camisa 10 do atacante. A decisão foi tomada após o jogador ser flagrado vestindo a camisa do Corinthians em foto vazada. O clube informou que o jogador se reuniu com Marcos Braz e demais dirigentes da pasta de futebol do clube.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração”, publicou o Flamengo.

Importante destacar que na Libertadores Gabigol seguirá utilizando a numeração, já que a competição não permite a troca de numeração durante o seu andamento.

