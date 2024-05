Gabigol é punido pelo Fla após flagra com camisa do Corinthians

Momento em que o atacante Gabriel Barbosa vestia uma camisa do Corinthians durante festa com os amigos em casa - (crédito: Reprodução)

Ídolo, mas alvo de fortes críticas da torcida após ser flagrado vestido com um dos uniformes do Corinthians, o atacante Gabriel Barbosa punido pelo Flamengo na tarde desta sexta-feira (17/5).

Após uma reunião com o vice-presidente de futebol rubro-negro, Marcos Braz, e os demais diretores do departamento, o jogador foi multado e informado de que não poderá mais utilizar a camisa 10 do clube em competições que permitem a alteração.

Gabriel Barbosa foi flagrado utilizando a camisa do Corinthians enquanto bebia com amigos durante uma festa na casa dele. Entre os presentes, estavam o supervisor Márcio Santos, punido com advertência na carteira de trabalho. O roupeiro Sidnei Bernardes também estava na confraternização.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de… — Flamengo (@Flamengo) May 17, 2024

A foto polêmica foi tirada após a goleada do Flamengo por 4 x 0 sobre o Bolívar, na pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, no Maracanã. Em comunicado, a assessoria do jogador havia assegurado que a imagem não era verídica.

Herói de duas Libertadores do Flamengo (2019 e 2022), Gabigol coleciona instabilidades. Recentemente, foi afastado por suposta fraude no exame antidoping no Centro de Treinamento no Ninho do Urubu. O atleta obteve efeito suspensivo, disputou quatro partidas, mas não marcou nenhum. Ele costuma ser opção no banco de reservas.

Interesse do Corinthians

Vivendo o último ano de contrato com o Flamengo, Gabriel Barbosa não tem renovação assegurada. Divergências em números travam o negócio, assim como as polêmicas do antidoping e, agora, o episódio com a camisa do Corinthians. O clube paulista flertou com o jogador no início da temporada. O presidente do time paulista, Augusto Melo, chegou a dizer que o atacante. Nesta sexta-feira (17/5), o cartola corintiano brincou ao dizer que Gabigol “tem bom gosto”. Linda (a foto). "A camisa nossa é linda. Ele tem bom gosto", disse.