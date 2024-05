Danilo Barbosa elogia postura do Botafogo: ‘Soubemos suportar’

Na última quinta-feira (16/05), o Botafogo venceu o Universitario por 1 a 0 em Lima e se classificou para as oitavas de final da Libertadores. Danilo Barbosa iniciou em campo como titular e apresentou uma boa atuação. Na visão do volante, os jogadores alvinegros souberam sofrer e foram muito eficientes no Peru.

“Foi uma pressão muito grande do adversário, jogar aqui é muito difícil. Soubemos suportar bem e, sobretudo, fomos muito eficazes naquilo que é aproveitar a oportunidade”, disse Danilo Barbosa ao SporTV.

LEIA MAIS: Artur Jorge se ’empolga’ com vaga: ‘Histórica, sofrida e extraordinária’

Em seguida, Danilo Barbosa fez uma projeção do jogo entre Junior Barranquilla e Botafogo. Afinal, os times se enfrentam no dia 28 de junho, na Colômbia, pela última rodada do Grupo D da Libertadores. O Glorioso precisa vencer para terminar em primeiro na chave.

“Vamos estudar bem a equipe deles, montar nossa melhor estratégia e fazer mais um grande jogo para conseguir nosso objetivo, que é a vitória”, afirmou Danilo Barbosa, que está suspenso do jogo por receber o terceiro cartão amarelo.

O Botafogo não joga neste fim de semana. Afinal, as rodadas 7 e 8 do Brasileirão foram paralisadas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Assim, os jogadores alvinegros só entram em campo na próxima quarta-feira (22/05), diante do Vitória, às 19h (de Brasília), no Barradão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após vencer por um placar mínimo no Nilton Santos, os comandados de Artur Jorge precisam apenas de um empate para se classificar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.