Independiente recebe pedido de demissão por parte de Tevez

As informações que circulam na imprensa da Argentina é que o Independiente precisará ir ao mercado, em busca de um novo técnico, no futuro próximo. Isso porque Carlos Tevez já teri comunicado a diretoria da representação de Avellaneda que vai fazer seu último jogo na função no próximo domingo (19), diante do Platense.

Oficialmente, o Rojo não fez qualquer pronunciamento sobre o tema e tampouco deve fazê-lo antes do compromisso que vale pela segunda rodada do Campeonato Argentino. O que sabe, nos bastidores, é que o caráter de insatisfação está mais do lado do técnico do que, necessariamente, da diretoria do Independiente.

O caráter de mudança em resultados e ambiente que Tevez trouxe com sua chegada, em 2023, parecia levar o clube novamente ao nível competitivo. Especialmente, ao conseguir evitar o iminente rebaixamento que se avizinhava no ano passado. Entretanto, a queda ainda na fase de grupos da Copa da Liga (no primeiro semestre deste ano) e a derrota logo na estreia do Argentino frustraram bastante o técnico em seu segundo trabalho na função. Em 2022, ele ficou por 15 partidas no comando do Rosario Central.

Quem será o interino?

Mediante o atual cenário, a alta cúpula do clube argentino tem duas alternativas para a ocupação interina do cargo de treinador enquanto ocorre a busca por um novo ocupante efetivo do cargo. São elas Pedro Monzón, técnico da equipe de Aspirantes, e Hugo Tocalli, que atua no heptacampeão de Libertadores como coordenador das categorias de base.

E o efetivo?

Já na lista de possíveis investidas, o planejamento do Independiente aponta, principalmente, para Julio Vaccari. O profissional de 59 anos estava desde 2022 na direção do Defensa y Justicia, mas pediu demissão nesta semana após confirmada a eliminação da equipe argentina na Sul-Americana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.