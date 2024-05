Corinthians oficializa a saída de Cássio

Cássio quebrou o seu contrato com o Corinthians e vai atuar no Cruzeiro - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Acabou a era Cássio no Corinthians. Nesta sexta-feira (17), através da rede social, o Alvinegro oficializou a saída do goleiro que fez história no clube durante 12 anos. Agora, o seu destino será o Cruzeiro, onde já está apalavrada a sua transferência.

Nas últimas semanas, o Timão negociou a permanência do atleta, mas sem sucesso. Insatisfeito com as cobranças e, principalmente com o banco de reservas, Cássio preferiu respirar novos ares.

Na última terça-feira (14), logo depois da vitória do Corinthians diante do Argentinos Juniors, Cássio teve o seu nome ovacionado na Neo Química Arena como forma de apelo do torcedor por sua permanência. Apesar das manifestações, o camisa 12 já havia escolhido o seu destino, que agora será longe do Parque São Jorge.

Cássio ídolo do Corinthians

Considerado por grande parte da torcida o maior ídolo do clube, Cássio faturou nove títulos entre 2012 a 2024. O principal foi o Mundial de Clubes, onde ele teve uma atuação memorável na final contra o Chelsea.

Além do troféu conquistado no Japão, o camisa 12 foi personagem na Libertadores de 2012 e atuações históricas nos títulos do Brasileirão 2017 e Paulistão 2018.

Veja os títulos de Cássio no Corinthians:

Libertadores da América: 2012

Mundial de Clubes: 2012

Recopa Sul-Americana: 2013

Paulistão: 2013, 2017, 2018 e 2019

Campeonato Brasileiro: 2015 e 2017

Confira o post do Corinthians:

A chegada foi discreta, sem alarde…assim, começou a ser escrita uma história guardada no coração de qualquer corinthiano. Desde sua apresentação, em fevereiro de 2012, foram ???????????????? dias. Agora, esse número se transforma na palavra ???? ???? ???? ???? ???? ????. Para TODOS os atuais e futuros corinthianos, o número ???????? é, e será GIGANTE na memória do Bando de Loucos. O camisa 12, que disputou setecentos e DOZE jogos pelo Timão. CÁSSIO RAMOS, você escreveu uma linda e vencedora história com o manto alvinegro. Nossa ligação é singular, única. E sempre será

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.