Felipe, ex-Corinthians e Seleção, se aposenta no fim da temporada

Felipe em ação com a camisa do Nottingham Forest na Premier League - Foto: Paul Ellis/AFP via Getty Images - (crédito: Paul Ellis/AFP via Getty Images)

Com passagens pelo Corinthians e Seleção Brasileira, o zagueiro Felipe fará sua última partida como jogador profissional no próximo domingo, na rodada de encerramento da Premier League 2023/24. Aos 35 anos, o brasileiro vai pendurar as chuteiras após a partida do Nottingham Forest diante do Burnley, fora de casa, e se diz tranquilo com os planos feitos para o futuro.

“Ah, já, aos poucos. Como não aconteceu, a gente sempre acha que está preparado. Mas acho que no momento é que vamos ver, quando chegar o último dia. Não sei qual será a reação, mas meus planos futuros já estão todos muito traçados. E só tenho mesmo a agradecer, foi uma carreira bastante grandiosa. Cabeça bastante tranquila”, disse o zagueiro em entrevista ao ‘ge’.

Além disso, Felipe disse que recebeu propostas e sondagens de outros clubes, mas manteve a decisão de aposentadoria no fim desta temporada. Dessa maneira, o zagueiro anunciou a sua escolha nas redes sociais e falou em “priorizar a família”.

“O que tenho a dizer é só um agradecimento mesmo. A todos que passaram pela minha trajetória. Aos que elogiam e aos críticos também, que me fizeram me formar bastante. Acho que foi uma trajetória bonita. Mas, procurei trabalhar ao meu máximo, me dedicar ao ponto de chegar ao pico. E o torcedor corintiano, acho que foi a diferença, um empurrão, uma alavanca gigantesca que tive para passar o meu processo na Europa. Só agradecimento a eles e a meus fãs também em Portugal, Espanha e Inglaterra. Tenho uma consideração gigante e estarei acompanhando onde eu estiver”, completou Felipe.

