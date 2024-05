Presidente do Corinthians sobre foto de Gabigol: ‘Tem bom gosto’

Gabigol em resenha com a camisa do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução/Internet)

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, usou de bom humor para falar sobre a foto do atacante Gabigol, do Flamengo, utilizando a camisa do Timão. A imagem viralizou nas redes sociais na última quinta-feira e causou um rebuliço no Ninho do Urubu.

“Tenho nada a ver com isso, não (risos). Tinha uma conversa lá no começo do ano, mas depois nada mais. Linda, camisa nossa é linda”, disse o mandatário que supôs onde o jogador recebeu o presente:

”Não sei, deve ter o jogo contra o Flamengo que trocou camisa. Ele tem bom gosto”, completou.

Gabigol é sonho do Corinthians

Em seu início de mandato no Corinthians, Augusto Melo tentou a contratação de Gabigol. De acordo com o mandatário, ele apresentou uma oferta ao Flamengo, mas não recebeu a resposta.

Vale citar, que Gabigol tem contrato com o Fla até dezembro e, devido a toda polêmica por causa da imagem que viralizou, a tendência é que a sua saída seja confirmada ao término da temporada.

Apesar de sonhar com a contratação do jogador, caso o Corinthians queira consolidar, vai precisar desembolsar um bom dinheiro, pois o camisa 10 do Fla recebe um salário alto.

Números

Envolvido em polêmicas e lesões ao longo da temporada 2024, o atacante do Flamengo tem números abaixo do esperado. No total, são 12 jogos e apenas dois gols marcados.

