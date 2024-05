Thiago Galhardo ironiza treinador que revelou salário astronômico dele no Goiás

Thiago Galhardo ironizou o treinador do Paysandu, Hélio dos Anjos, que disse em entrevista que o jogador do Goiás recebia R$ 450 mil por mês, sendo R$300 mil do esmeraldino e R$150 mil do Fortaleza.

A declaração foi dada após o empate entre as equipes pela Série B, na semana passada. Hélio falou dos salários do esmeraldino para explicar o porque da diferença de investimentos entre as equipes.

– O Goiás tem jogador de R$ 450 mil (por mês). O Galhardo é jogador de R$ 450 mil. São R$ 150 mil do Fortaleza e R$ 300 mil do Goiás. O Tadeu é um goleiro de R$ 250 mil. O David Braz é R$ 300 mil. O orçamento do Goiás é sensacional. A pessoa que falou comigo disse que o Goiás está preparado para na janela (do meio do ano) investir mais R$ 10 milhões no time. Tudo isso as pessoas têm que entender. Mas não estou aqui dando desculpa. Futebol é muito simples, você tem que ganhar – disse Hélio dos Anjos, técnico do Paysandu.

QUANTO GANHA GALHARDO?

Diante da situação, Galhardo respondeu Hélio com ironia, deixando a entender que ganha mais do que R$450 mil e que Hélio teria diminuído o valor recebido por ele. Aliás, Galhardo está emprestado pelo Fortaleza ao Goiás até o fim deste ano.

– Na verdade, eu queria dizer para ele (Hélio dos Anjos) pegar melhores fontes. Diminuir meu salário é muito feio. Quando eu vim para cá foi falado que no meio do ano o clube vai gastar muito mais do que R$ 10 milhões. Mas é muito feio isso. Primeiro, explanar o salário. E segundo, errar (o valor). Quando for falar algo tem que ver a veracidade do negócio – disse.

– Diminuir meu salário foi muito ruim, eu não teria vindo se fosse assim. Teria que ganhar mais. Mas brincadeiras à parte, quero dizer que ele tem que cuidar do time dele, que está lá em baixo. E nós estamos brigando aqui só preocupados com a gente e, graças a Deus, as coisas estão fluindo bem – completou o atacante.