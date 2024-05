Avião, ônibus e balsa: Moto Club encara quatro mil quilômetros para enfrentar o Cametá

Ônibus da delegação do Moto Club - (crédito: Foto: Pedro Pereira/Moto Club)

O Moto Club terá uma verdadeira saga para enfrentar o Cametá, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe saiu de São Luís, no Maranhão, na noite de quarta-feira (15), passará por Brasília, Belém e Carapajó até chegar ao destino final em Cametá, no Pará. Mais de quatro mil quilômetros em três dias de viagem.

“Sabíamos desde o início da competição que teríamos uma viagem longa como essa. Nossa comissão técnica, junto com o DM, fazem todo planejamento visando diminuir o impacto de uma viagem tão longa e que acaba até estressando. Buscamos dar as melhores condições para diminuir”, afirmou Arilson Silva, gerente de futebol do Moto Club.

A logística da CBF dificultou ainda mais o trajeto que já seria complicado. A equipe terá de sair de São Luís, fazer escala em Brasília e, só depois, seguir rumo ao destino da partida. A partir da chegada em Belém, o Moto pega um ônibus para Carapajó, onde segue de balsa para a partida diante do Cametá.

