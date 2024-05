Abel Ferreira é acionado na Fifa por descumprir pré-contrato com Al Sadd

O t..cnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do C Athletico Paranaense, durante partida v..lida pela sexta rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na Arena Barueri. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

O Al Sadd, clube do Qatar, acionou o técnico Abel Ferreira na Fifa. O motivo é o descumprimento do pré-acordo assinado entre as duas partes na reta final de 2023. O time de Doha pede R$ 27,7 milhões de indenização.

De acordo com as informações do repórter Rodrigo Fragoso, da TNT Sports, o treinador do Verdão aceitou a proposta do Al Sadd em outubro e ficou de se apresentar ao novo clube no dia 27 de dezembro de 2023.

Porém, mesmo com o pré-acordo entre as partes, Abel Ferreira surpreendeu o clube do Qatar e permaneceu com o seu contrato no Palmeiras.

Inclusive, no início deste ano, o português prolongou seu vinculo com o Alviverde até o fim da temporada 2025, pois irá dirigir o time no Mundial de Clubes da Fifa.

Palmeiras ciente do acordo de Abel Ferreira

Ainda segundo a publicação, o Palmeiras está ciente do pré-contrato assinado entre o treinador com a outra equipe, mas está tomando as medidas cabíveis.

Vale citar, que o Verdão corre o risco de punição, pois a Fifa pode entender que o clube induziu o técnico a desfazer o acordo com o Al Sadd.

Currículo campeão

No comando do Palmeiras desde a temporada 2020, Abel Ferreira colecionou dez taças. Entre os títulos, destaque para o bicampeonato da Libertadores (2020 e 2021) e o tricampeonato do Paulistão (2022, 2023 e 2024).

