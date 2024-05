Richarlison acaba com mistério e apresenta nova namorada; veja fotos!

Richarlison, jogador do Tottenham, revelou de forma pública seu relacionamento com Amanda Araújo, estudante de direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Amanda tem 20 anos de idade e possui mais de 350 mil seguidores em suas redes sociais.

O atleta, de 27 anos, é frequentemente chamado para integrar a Seleção Brasileira. Contudo, ele acabou por ficar fora da Copa América devido a uma lesão.

FOTOS DA NAMORADA DO RICHARLISON

Richarlison voltou a falar abertamente sobre a vida pessoal, meses depois de admitir que começou a fazer terapia para lidar com questões da carreira e do dia a dia. O jogador chegou a afirmar que, em determinado momento, esteve cercado de pessoas mais preocupadas com seu dinheiro do que com ele mesmo.

Depois disso, o jogador que passava por uma seca grande de gols na Premier League voltou a marcar.