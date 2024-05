Corinthians aumenta valor com Brax em R$ 90 milhões e iguala Flamengo

O presidente Augusto Melo conseguiu aumentar em R$ 90 milhões o contrato entre Corinthians e Brax. A empresa detém o direito de explorar as placas de publicidade da Neo Química Arena nos jogos do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, Duilio Monteiro Alves, presidente que saiu no fim de 2023, costurou um acordo com a empresa entre 2025 a 2029. O valor ficou em R$ 210 milhões.

Promessa de campanha

Assim que assumiu o cargo de presidente do Corinthians, Augusto Melo prometeu que iria aumentar o repasse ao clube junto a Brax.

Logo depois da reunião entre as partes, o acordo foi para R$ 240 milhões. Porém, o mandatário queria o Corinthians com o mesmo valor que o Flamengo. Sendo assim, ele permaneceu com a negociação e igualou o preço em R$ 330 milhões.

Acordo antigo do Corinthians

Antes de fechar com a Brax, as placas de publicidade do Alvinegro eram administradas pela Sport Promotion, mas devido ao atraso nos pagamentos, o vinculo foi rompido. Durante o acordo, o Timão recebia R$ 12 milhões por temporada.

