Torino x Milan: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar pelo Campeonato Italiano neste sábado (18). Torino e Milan se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico Grande Torino, em Turim, pela 37ª e penúltima rodada do Calcio. Ambas as equipes apenas cumprem tabela nesta reta final da temporada 2023/24.

Como chega o Torino

O time Turim não faz uma boa reta final de campeonato e chegou a ficar cinco rodadas consecutivas sem vencer, mas conseguiu reencontrar o caminho das vitórias na rodada passada, quando também voltou a balançar as redes adversárias, o que já não acontecia há quatro jogos. Na ocasião, o Torino venceu o Verona por 2 a 1, fora de casa, e colocou o time na 10ª posição do Italiano, com 50 pontos.

Sem chances de classificação para as próximas competições europeias, tampouco de rebaixamento, o clube apenas cumpre tabela nas últimas duas rodadas do Calcio.

Como chega o Milan

Com a vice-liderança garantida, assim com a vaga na fase de grupos da próxima edição da Champions, o Milan apenas cumpre tabela nesta reta final do Italiano. Dessa maneira, os Rossoneri aparecem na segunda posição com 74 pontos e chegam com uma sequência de três jogos de invencibilidade no Calcio.

Contudo, mesmo fora de casa, o Milan aparece com favorito para buscar os três pontos. Isto porque, além da superioridade técnica, o time vem de uma grande vitória por 5 a 1 sobre a Cagliari, no San Siro.

Torino x Milan

37ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sábado, 18/05/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Stadio Olimpico Grande Torino, em Turim (ITA)

Torino: Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ilic, Tameze, Rodriguez; Ricci; Sanabria, Zapata. Técnico: Ivan Juric.

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leao; Giroud. Técnico: Stefano Pioli

Onde assistir: Star+

