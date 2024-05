Sporting x Chaves: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Português 2023/24. Afinal, neste sábado, o Sporting recebe o Chaves pela 34ª rodada, a última do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio José Alvalade, às 14h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 14h (de Brasília).

Como chega o Sporting

Já campeão, afinal, o Leão entra em campo para fazer a despedida do torneio. Com 87 pontos, o time de Lisboa busca mais três, mas, na prática, estará apenas cumprindo tabela na penúltimo partida da temporada, já que ainda terá a final da Taça de Portugal.

Como chega o Chaves

O Chaves também entra em campo apenas para cumprir tabela, mas por um motivo ruim. A equipe está rebaixada e é a última colocada. O clube até tem chance de deixar a lanterna, mas não pode mais permanecer na elite.

SPORTING X CHAVES

Liga Portugal 2023/24 – 34ª rodada

Data e horário: 18/05/2024, 14h (de Brasília)

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

SPORTING: Pinto; Diomande, Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Braganca, Reis; Trincao, Gyokeres, Goncalves. Técnico: Rúben Amorim

CHAVES: Nascimento; Correia, Nogueira, Fernandes, Cruz; Essugo, Guzzo, Nwakali; Ribeiro, Hernandez, Sanca. Técnico: Moreno

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

VAR: Rui Costa

