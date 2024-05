Após título na Arábia, Jorge Jesus espera definir futuro para a próxima temporada

Jorge Jesus com Neymar em jogo do Al-Hilal - (crédito: Foto: Divulgação/Al-Hilal)

O técnico português Jorge Jesus, que teve uma passagem marcante pelo Flamengo entre 2019 e 2020, definiu nesta sexta-feira (17) seu futuro na Arábia Saudita. Isso ocorreu após o empate por 1 a 1 entre o Al Hilal, time que comanda, e o Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo, pelo campeonato local.

“O futuro passa por ficar. Nesta semana, ouviremos a proposta de renovação que o Al Hilal tem para apresentar. E creio que chegaremos a um acordo”, afirmou o treinador na zona mista.

Jorge Jesus chegou ao clube na atual temporada e conquistou a liga nacional da Arábia de forma invicta. Restam apenas três rodadas para o final do campeonato, e o time já somou 90 pontos.

Jorge Jesus conta com brasileiros no seu elenco

O técnico português conta com jogadores conhecidos do público brasileiro, entre eles Neymar – que ainda se recupera de lesão e não atua desde outubro de 2023 -, o atacante Malcom, o lateral-esquerdo Renan Lodi e o atacante Michael, com quem trabalhou no Flamengo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.