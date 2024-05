Internacional escolhe nova casa para jogo da Sul-Americana

O Internacional escolheu o Estádio Novelli Júnior, casa do Ituano, como sua nova sede provisória enquanto o Beira-Rio se recupera das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. A diretoria do clube aguarda apenas os ajustes finais na iluminação do local.

O Colorado estreará na cidade de Itu (SP) no dia 28 de maio, contra o Belgrano, da Argentina, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

A escolha do estádio em Itu foi divulgada incialmente pelo portal ‘ge’. O Internacional considerou outras alternativas, como Bragança Paulista e Campinas, ambos em São Paulo. No entanto, o clube ainda busca um estádio para a partida contra o Delfín-EQU, também pela competição internacional. A diretoria gaúcha analisa opções em Caxias do Sul e Criciúma.

Beira-Rio apenas em setembro

A Conmebol precisa aprovar todas as opções discutidas pelo Internacional. Uma das exigências da federação estabelece que o estádio esteja localizado no máximo há 150km de um aeroporto internacional. Os gaúchos, aliás, devem decidir sobre o local da partida com até dez dias de antecedência.

Conforme o clubel publicou em suas redes sociais nesta semana, o Beira-Rio deve ter condições de receber partidas apenas em setembro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.