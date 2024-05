Cássio se despede do Corinthians: ‘Sou muito grato’

O goleiro Cássio se despediu do Corinthians nesta sexta-feira. Em vídeo compartilhado pelo Timão nas redes sociais, o ídolo deixou um recado à torcida, agradeceu pelos 12 anos na equipe paulista e disse que viveu momentos maravilhosos.

Perto de completar 37 anos, o goleiro chegou ao clube em 2012 e rapidamente fez história. Naquele mesmo ano, ele conquistou Libertadores e Mundial de Clubes com atuações memoráveis nas duas competições. Além desses dois títulos, o arqueiro conquistou ainda quatro Paulistões, dois Brasileiros e uma Recopa Sul-Americana.

O destino de Cássio será o Cruzeiro, que tem um acordo com o goleiro. A tendência, aliás, é que ele se apresente no novo clube já na próxima semana. Neste sábado, porém, o eterno camisa 12 dará uma entrevista coletiva para se despedir e receber homenagens.

“Fala, torcedor corintiano. Estou aqui depois de 12 anos e cinco meses para me despedir de vocês, falar que o meu ciclo neste momento está se encerrando. Venho aqui agradecer a vocês por tudo que eu vivi aqui, pelos momentos que eu vivi aqui com essa camisa, nessa instituição que eu respeito muito. E agradecer por tudo, por todos os momentos. Vocês estiveram junto comigo, me apoiaram, me ajudaram, me criticaram, que faz parte do trabalho também, mas eu saio aqui com sentimento só de agradecer por tudo que vocês fizeram por mim. Muito feliz com tudo que eu vivi aqui, por momentos maravilhosos.

Gostaria de agradecer a todos os presidentes, todos os treinadores, todos os jogadores que eu convivi aqui, especialmente a todos os funcionários que eu trabalhei aqui, foi muito gratificante. Trabalhei com tantas pessoas maravilhosas. Foram anos maravilhosos de convívio com pessoas que fizeram de tudo para me ajudar e eu, em contrapartida, também ajudei. Sou muito grato, não tenho muito que falar, só tenho que agradecer por todos esses momentos, por tudo que eu vivi. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que eu ia viver o que eu consegui viver aqui então meu muito obrigado, muito obrigado mesmo por tudo que eu vivi aqui. Sou eternamente grato por todo o carinho, por todo o respeito e por tudo que a gente viveu aqui. Um grande abraço.”

