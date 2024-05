Grêmio não deverá arcar com prejuízos em sua Arena

O Grêmio ainda não definiu o local onde mandará seus jogos enquanto o Rio Grande do Sul se recupera da tragédia climática envolvendo as enchentes que assolam o estado. No entanto, a diretoria tricolor não arcará com os prejuízos em sua Arena.

Os custos serão de responsabilidade da empresa administradora do estádio. Por outro lado, o Grêmio deverá arcar e recuperar os centros de treinamento do elenco profissional (CT Luiz Carvalho), das categorias de base (CT Hélio Dourado) e das escolinhas (CT do Cristal). Todos, aliás, tiveram grandes prejuízos em suas estruturas.

“A Arena será responsável pela reforma de todas as estruturas danificadas pela enchente. A análise precisa de custos e processos ocorrerá somente após a água baixar”, diz a nota do Grupo Arena Porto-Alegrense.

Vistoria não pode ocorrer neste momento

De acordo a administração da Arena, nenhuma vistoria poderá ocorrer enquanto o estádio se encontra parcialmente com alagamentos. Após o local secar, haverá um levantamento para verificar os problemas decorrentes das chuvas na casa do Grêmio.

