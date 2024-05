Torcida do Flamengo fica na bronca com Gabigol após polêmica

Gabigol com a camisa do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução/Internet)

A relação de amor da torcida do Flamengo com Gabigol parece ter chegado ao fim. Após a polêmica foto em que aparece vestindo a camisa do Corinthians na última quinta-feira, muitos rubro-negros ficaram na bronca com o atleta.

A gota d’água foi nesta sexta, quando Gabigol se pronunciou. Pelas redes sociais, o atacante comentou o fato da diretoria ter optado pela mudança de sua numeração, que não será mais a 10, mas não mencionou o episódio do dia anterior.

Gabigol, aliás, em nenhum momento mostrou-se arrependido pelo ocorrido. Em sua carta, o jogador ressaltou os títulos que conquistou pelo Flamengo, o que irritou parte da torcida do Flamengo. Na visão de alguns rubro-negros, o agora ex-camisa 10 só quis se promover e se exaltar.

Além de não pedir desculpas, Gabi tentou desmentir o ocorrido. Horas após o vazamento da foto, por meio de sua assessoria de imprensa, o atleta afirmou que a imagem não era verdadeira. Em nenhum momento, porém, eles provaram que o jogador não vestia a camisa do Corinthians.

Se antes Gabigol e Flamengo viviam linda história de amor, com alguns arranhões, mas que sempre eram perdoados, desta vez o fim da relação parece mais próximo. Com vínculo somente até o fim do ano, o clima para a renovação de contrato é cada vez mais difícil. Sendo assim, o herói de duas Libertadores parece viver seus últimos momentos no clube onde virou ídolo.

Veja a decepção da torcida do Flamengo

Nao se desculpou por vestir camisa de outro time, não se desculpou por ter mentido, nao se desculpou… ponto Acabou,infelizmente. Foi lindo, foi incrível, mas o fim chegou. Cabe a nós, torcida e você, aceitar isso. https://t.co/qVJtXdUUfE — Tozza (@TozzaFla) May 17, 2024

Desrespeitou clube e torcida, MENTIU e foi comprovada a mentira, fez um texto de 30 linhas e NENHUM pedido de desculpas à torcida que ficou do seu lado no pior momento dentro e fora de campo. Apenas fez um texto egocêntrico querendo reafirmar seus feitos como se fossem favores. https://t.co/50BlCqG8ST — João – ERGA O MANTO (@joaohl1000) May 17, 2024

Nota do Gabigol não cita a foto. Até agora não apresentaram a original, o que dificulta acreditar que é uma montagem. Ao invés de se desculpar, exalta o que fez na passagem pelo Flamengo. Mas contrato se assina olhando pra frente, não para trás. Total cara de fim de ciclo. https://t.co/RM74IxyjMb — Guilherme Beltrão (@beltraogui) May 17, 2024

Não achei onde tá pedindo desculpa. https://t.co/N9HlEvGe26 — Luiz Filipe Carneiro (@luizfilipecm) May 17, 2024

Era óbvio que ele não ia aceitar o erro e ainda pagar de vítima https://t.co/1nud0t83V1 — Paixão RubroNegra (@Urubudailha) May 17, 2024

Péssimo trabalho de gestão de crise… https://t.co/WQ18Xc2Rp9 — Flamengo de Landim (@OFladeLandim) May 17, 2024

