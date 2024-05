Empresário de Rony admite procura do Cruzeiro, mas Palmeiras é prioridade

O atacante Rony, do Palmeiras, desperta o interesse de outro grande clube da Série A. Quem revela é Hércules Júnior, empresário do atleta, após receber sondagem do Cruzeiro.

Contudo, a resposta esfriou a temperatura no lado celeste de Belo Horizonte. Afinal, o camisa 10 não cogita sair do Verdão nesta temporada.

“O Rony não tem interesse em sair do Palmeiras”, resumiu o empresário à ESPN.

De acordo com a publicação, os responsáveis pela procura ao longo desta semana foram os membros do departamento de futebol da SAF cruzeirense mediante os rumores de uma suposta insatisfação de Rony com a pouca minutagem no Verdão em 2024.

A Raposa não chegou a apresentar proposta ao Palmeiras pelo ‘Rústico’, que já defendeu o clube mineiro em uma rápida passagem em 2015, ainda no começo de sua trajetória no futebol Antes, se destacou na equpe sub-20 celeste.

Rony está no Alviverde desde 2020, quando foi trazido do Athletico-PR.

Desde que chegou, ele foi importante na conquista de vários títulos, como duas Libertadores, dois Brasileirões, uma Copa do Brasil, quatro Paulistas, uma Recopa e uma Supercopa do Brasil.

Ao todo, ele soma 248partidas pelo Palmeiras, com 65 gols anotados e 29 assistências distribuídas.

O vínculo do jogador no Palestra Itália vai até o final de 2026.

