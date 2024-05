Sem técnico, Juventus se aproxima de Thiago Motta

Thiago Motta vem fazendo excelente trabalho à frente do Bologna - (crédito: Gabriel Bouys/AFP via Getty Images)

O título da Copa da Itália não foi suficiente para segurar Massimiliano Allegri na Juventus. Sem treinador, a Velha Senhora busca um novo comandante no mercado e o ítalo-brasileiro Thiago Motta é a bola da vez em Turim. Ele fez excelente trabalho no Bologna, atual terceiro colocado no Campeonato Italiano e que já tem uma vaga na Liga dos Campeões garantida.

Segundo a imprensa italiana, Thiago Motta tem na mesa um contrato de três anos da Juventus. Em entrevista coletiva neste sábado, ele evitou falar sobre o seu futuro.

“Nos próximos dias vou me encontrar com o presidente, vamos tomar juntos uma decisão e a comunicaremos. Está chegando o momento para isso. Mas faremos tudo internamente, com grande respeito a todos”, informou o treinador.

Neste domingo, o Bologna enfrenta justamente a Juventus. Ambos estão empatados com 67 pontos, mas os Rossoblú levam vantagem nos critérios de desempate. A Velha Senhora terá o ex-zagueiro Paolo Montero como interino na partida, após a demissão de Allegri.

Thiago Motta é um dos nomes mais comentados no futebol italiano no momento. Em sua segunda temporada no Bologna, vem fazendo história. É a melhor campanha do clube desde 1967, com 18 vitórias, 13 empates e apenas cinco derrotas.

O Bologna é a terceira experiência de Thiago Motta como técnico. Ele começou sua carreira na base do PSG, clube no qual atuou. Em seguida, migrou para o futebol italiano, onde comandou Genoa, Spezia e, agora, Bologna.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.