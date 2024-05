Ídolo da torcida, Cássio explica saída do Corinthians: ‘Entendo que o ciclo acabou’

Cássio se despede oficialmente do Corinthians após doze anos - (crédito: - Foto: Reprodução / YouTube TNT Sports)

Após 12 anos e 721 partidas, o goleiro Cássio anunciou que irá deixar o Corinthians para a sequência da temporada. Assim, o arqueiro participou de uma coletiva de imprensa na manhã deste sábado (18), no CT Joaquim Grava. Ao longo da entrevista, ele falou sobre a idolatria da torcida e os motivos de sua saída.

“Eu acho que é uma série de situações e a gente entende quando nosso ciclo acabou. Você olha para trás, vê o que conquistou, e no começo do ano tinha uma oportunidade de sair, naquele momento achei que não era a oportunidade de sair. Agora eu acho que é o momento, com uma boa oportunidade da carreira.”, disse.

“Agora acho que é o meu momento, conversei com o Fabinho, com o presidente, com todos, a condução foi boa, não teve briga em momento algum, são pessoas sérias. Encerrar um ciclo de 12 anos e cinco meses não é fácil. Preciso encarar novos desafios, passar por outros clubes, é uma coisa nova. Eu já estava adaptado aqui, mas é legal sair também, sair bem e acho que chegou esse momento.”, completou.

O goleiro daria adeus ao torcedor na Neo Química Arena no domingo (19), mas o adiamento da partida contra o Botafogo impediu o último ato em Itaquera. Isso porque a CBF adiou as próximas duas rodadas do Brasileirão em virtude das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.

Reserva não foi o motivo

O goleiro deixou claro que não está saindo do clube por ter ficado na reserva de Carlos Miguel. Ao longo da entrevista, ele relembrou que já foi banco em outros momentos de sua gloriosa passagem pelo clube paulista e que nunca teve qualquer problema com treinadores.

“Acho que são momentos, naquele (após ir para o banco de reservas) falou-se de eu não ir para o jogo, mas eu não estou saindo do Corinthians por estar no banco e sim pelo ciclo ter acabado. Eu já fui para o banco outras vezes, em 2016 por exemplo, e fiquei, trabalhei 12 anos aqui e não tive problema com treinadores, mas sempre fiz de tudo para ajudar” afirmou o goleiro.

“Algumas coisas vocês sabem e outras não, mas saio com sentimento de dever cumprido, estive com o Corinthians em todos os momentos. O Corinthians está muito bem servido de goleiros neste momento, então saio tranquilo, estive junto com o time em todos os momentos, são 12 anos de muito trabalho e dedicação, saio em paz, pois fiz de tudo pela instituição e ninguém está acima dela, mas chegou minha hora”, explicou Cássio.

O goleiro fez parte de uma das eras mais vitoriosas do Timão. Ele esteve presente nas conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes, ambos em 2012. Além deles, também venceu quatro Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Brasileiros (2015 e 2017) e uma Recopa Sul-Americana (2013). Por fim, chegou à Seleção como terceiro goleiro na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.