Braz sobre polêmica de Gabigol: ‘Ficou chateado, mas entendeu’

A polêmica entre Flamengo e Gabigol está resolvida. Afinal, estas foram as palavras proferidas por Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube. O dirigente rubro-negro concedeu uma entrevista diretamente do Ninho Urubu e comentou sobre as punições aplicadas ao atacante. O jogador recebeu uma multa e mudou de número após ser flagrado usando uma camisa do Corinthians.

Marcos Braz sobre punições do Flamengo

“Assunto encerrado, ontem (sexta-feira) a gente fez as comunicações que deveriam fazer ao atleta. O atleta, lógico, ficou chateado, mas entendeu. Uma conversa de quase 40 minutos entre mim e ele. Que fique claro que ficará entre mim e ele. A gente avaliou a situação e tomou as decisões em função dos nossos entendimentos”, disse Braz à TV Globo.

“Acho que falar qualquer coisa após o assunto ser comunicado ao atleta (Gabigol) é muito ruim. Aqui o assunto está transitado em julgado. Acabou. Agora é vida que segue. A gente precisa do atleta. Afinal, é um atleta importante. Um atleta que tem uma carreira que fala por si só em relação aos títulos. Agora é vida que segue, e vamos em frente”, completou Braz.

Polêmica de Gabigol

Na quinta-feira (16/05), Gabigol foi flagrado usando uma camisa do Corinthians durante sua folga. A assessoria do atacante emitiu uma nota dizendo que se tratava de uma foto falsa. No entanto, os dirigentes rubro-negros acreditaram na veracidade da imagem e decidiram aplicar uma punição ao jogador.

Assim, Gabigol foi multado em 10% do seu salário e deixou de ser 10 do Flamengo. O atacante, dessa forma, agora é dono da camisa 99. O jogador participou normalmente do treino deste sábado (18/05) e realizou as atividades sem restrição no Ninho do Urubu.

Com duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa e quatro Cariocas, Gabigol está marcado na história do Flamengo. No entanto, este episódio teve um impacto na sua idolatria perante ao torcedor. O jogador, que contava com respaldo e apoio das arquibancadas, agora está com sua imagem descredibilizada. O jogador tem contrato no clube até dezembro de 2024 e pode estar vivendo seus últimos momentos na Gávea.

