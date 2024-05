Romário se aquece ao lado do filho antes de jogo do América-RJ

O sábado (18) é especial para Romário. O eterno baixinho faz a sua reestreia como atacante do América-RJ, em jogo contra o Petrópolis, pela Série A2 do Campeonato Carioca. O duelo está marcado para às 15 (de Brasília), no estádio Giulite Coutinho.

Assim que Romário entrou em campo, a torcida presente no local começou a ovacionar o jogador, que acenou para as arquibancadas. No aquecimento, o baixinho formou dupla com o seu filho, o Romarinho. Logo depois, ele participou da roda de bobo e trabalhou normalmente com os companheiros.

Banco de reservas

Apesar da sua participação no aquecimento, o centroavante não vai iniciar o jogo entre os titulares. Ele será opção ao longo da partida.

Romário Presidente

Vale citar, que além de atacante, Romário também é presidente do América-RJ. Porém, ele quer ajudar o time dentro das quatro linhas e vai atuar na briga pelo acesso do futebol carioca.

Estrelas

Para buscar o acesso, o América-RJ conta com grandes nomes. Além de Romário, o time poderá se beneficiar da qualidade de André, que fez história com a camisa do Santos e América-MG.

