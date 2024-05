Manchester City x West Ham: onde assistir e escalações

Em uma reta final emocionante, o Manchester City está próximo de conquistar o inédito tetra da Premier League, neste domingo (19), contra o West Ham, atual 9º colocado, no Etihad Stadium, às 12h (horário de Brasília). Assim, a equipe de Pep Guardiola tem dois pontos à frente do Arsenal e só depende de si para ficar com mais uma taça.

Dessa forma os Citizens só não serão campeões e perderem ou empatarem, e os Gunners baterem o Everton, em duelo que acontece no mesmo horário. No momento, o time vive uma sequência de 21 jogos invictos, com sete triunfos consecutivos, que o torna favorito para a conquista do Campeonato Inglês.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo para todo Brasil em TV fechada na ESPN, e via streaming pelo Star+.

Como chega o Manchester City

Para o jogo decisivo, que pode coroar mais um título do City, Pep Guardiola terá alguns desfalques para montar a equipe. Sendo assim, o goleiro Ederson, que sofreu uma fratura na cavidade ocular, desfalca a equipe. Ortega, portanto, será novamente o titular da posição. Outro nome importante que estará de fora da partida é Kevin De Bruyne, com uma lesão no tornozelo.

Como chega o West Ham

A equipe londrina pode influenciar na disputa do título, já que se fizer o City tropeçar, pode fazer com que o Arsenal seja campeão. Nesse sentido, o técnico David Moyes não terá três jogadores para a disputa deste domingo (19). O trio Kalvin Phillips, Mavropanos e Nayef Aguerd está lesionado e fica de fora da partida.

MANCHESTER CITY X WEST HAM

Premier League 2023/24 – 38ª rodada

Data e horário: 19/05/2024, às 12h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

MANCHESTER CITY: Ortega; Walker, Akanji (Stones), Rúben Dias e Gvardiol; Rodri e Kovacic; Bernardo Silva, Álvarez (Doku) e Foden; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

WEST HAM: Aréola; Coufal, Zouma, Ogbonna e Emerson Palmieri; Soucek e Ward-Prowse; Bowen, Kudus e Lucas Paquetá; Antonio. Técnico: David Moyes.

