Klopp se emociona e se despede do Liverpool

Klopp levou o Liverpool ao título mundial de 2019, o único da história do clube - (crédito: Foto: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

Está chegando ao fim uma era vitoriosa no futebol mundial. Afinal, o treinador alemão Jürgen Klopp se despedirá do Liverpool neste domingo (19), pela última rodada do Campeonato Inglês 2023/2024, contra o Wolverhampton, no Anfield. Neste sábado (18), inclusive, os Reds publicaram um vídeo emocionante com o técnico. Ele mostrou muita gratidão a tudo que viveu na Inglaterra.

“Eu vim para cá como um cara normal. Eu ainda sou um cara normal, só não vivo uma vida normal. Eu não apenas me sinto em casa. Eu estou em casa. Eu amo Anfield. Eu amo Anfield quando está pulsando. Nós realmente mostramos o que nossa união pode fazer. É difícil dizer adeus. Mas vamos lembrar dos bons momentos. Eu vou. Para sempre”, comentou Klopp.

O treinador alemão estava desde 2015 no Liverpool. Portanto, a passagem dele pela Inglaterra durou quase uma década. Ao longo desses nove anos, ele fez história ao dar o primeiro Mundial e a primeira Premier League (o Campeonato Inglês no sistema de pontos corridos), em 2019 e 2019/2020, respectivamente. Dessa forma, também conquistou a Champions de 2018/2019.

Klopp ainda conquistou uma Supercopa da UEFA, duas Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra. Ele ainda teve oito vice-campeonatos, incluindo duas de Champions. Dessa forma, o técnico recuperou o protagonismo dos Reds. Ele pediu para sair e o mais provável é que ele volte para a Alemanha e tire um período para descansar.

“Desde que o treinador anunciou que iria embora no final da temporada, tenho sido bastante aberto sobre o fato de que domingo será um dia muito difícil emocionalmente. Domingo é o fim de uma era em muitos aspectos, mas é também o início de um novo futuro em outros, por isso devemos valorizar o que tivemos e olhar com expectativa para o que ainda está por vir”, completou Klopp.

Na Premier League 2023/2024, o Liverpool terminará em terceiro lugar, afinal, não pode ser ultrapassado por mais ninguém nem conseguirá passar Manchester City (88) e Arsenal (86), que brigam pelo título. Os Reds estão com 79 pontos em 37 partidas, com apenas quatro derrotas.

