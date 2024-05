Grêmio perde parte dos materiais de jogo

Arena do Grêmio foi atingida pelas fortes chuvas do Rio Grande do Sul - (crédito: Foto: Reprodução/Grêmio TV)

O Grêmio ainda colhe os prejuízos causados pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Os uniformes de jogo estavam na área alagada da Arena e a diretoria solicitou ao fornecedor de material esportivo uma nova remessa.

De acordo com as informações do ge, grande parte dos uniformes usados nos jogos ficam na área do almoxarifado do estádio. Como o setor foi atingido pelas águas, o material será descartado pelo Grêmio.

Os únicos materiais salvos ficam no CT Luiz Carvalho. Apesar de sofrer com o alagamento, a água não atingiu a roupa dos atletas. Por outro lado, os campos do centro de treinamento estão debaixo d’água. O estacionamento também está alagado. Só para exemplificar o cenário, o ônibus que leva a delegação aos jogos, está com água até o para-brisa.

Prazo para a entrega

A Umbro, fornecedora do material esportivo, garantiu que vai entregar a nova remessa até o dia 29 de maio. Neste dia, o Grêmio vai a campo pela Libertadores da América diante do The Strongest. A cidade de Curitiba irá receber o duelo.

Grêmio de volta aos trabalhos

Com o Rio Grande do Sul sem condições de receber os trabalhos da equipe, a delegação do Grêmio embarcou rumo a São Paulo. O time comandado por Renato Gaúcho fica até 26 de maio e vai treinar no CT do Corinthians.

