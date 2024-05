Com Dudu e Bruno Rodrigues, Palmeiras goleia em jogo-treino

Alguns atletas, como Endrick, com um edema na coxa direita, foram preservados do jogo-treino e realizaram atividades físicas. Assim, eles fiz atividades à parte. O Palmeiras volta a campo somente na próxima quinta-feira (23), às 21h, contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A equipe palestrina venceu o duelo de ida no Allianz Parque por 2 a 1.

Após a partida, o camisa 7 comentou suas impressões após mais um avanço na recuperação. Ele admitiu que cansou na etapa final, mas pontuou que isso faz parte do processo para estar à disposição do Palmeiras novamente.

“Foi bom, deu para movimentar e correr bem. No final do segundo tempo deu uma cansadinha, mas foram oito meses sem jogar futebol e agora estamos de volta para ajudar o time. Foi bom para o começo”, afirmou Dudu.

Já Bruno Rodrigues pontuou a amizade que cultivou com Dudu ao longo desse processo de recuperação. O primeiro se lesionou em janeiro deste ano, enquanto o camisa 7 está fora de combate desde o final de agosto de 2023. A dupla tem boas chances de voltar a jogar no final de maio ou início de junho.

“Muita alegria por voltar. É muito importante, a gente estava um longo tempo parado. Hoje podemos ter um pouco o ritmo de um jogo. Não foi nada fácil chegar até aqui. Estou muito feliz mesmo e é agradecer ao grupo todo e, claro, ao Baixola, pelo dia a dia ao longo da nossa recuperação. Estou muito feliz por ter passado esse tempo todo com ele”, apontou o atacante do Palmeiras.

Abel Ferreira roda elenco em atividade

A partida foi disputada em três tempos de 35 minutos cada. O time que iniciou o jogo foi formado por Kaique; Garcia, Michel, Naves e Caio Paulista; Fabinho, Gabriel Menino, Luis Guilherme, Rômulo, Bruno Rodrigues e Dudu. O primeiro gol do Palmeiras saiu aos 15 minutos. Dudu ajeitou para Caio Paulista, que cruzou na medida para o cabeceio de Menino no segundo poste.

O Verdão atuou no segundo tempo com Weverton; Garcia, Luan, Naves e Caio Paulista (Vanderlan); Fabinho, Gabriel Menino (Jhon Jhon), Bruno Rodrigues, Luis Guilherme, Rony e Dudu. Aos cinco minutos, o time ampliou com Rony após uma boa triangulação com Bruno Rodrigues e Luis Guilherme. O São Bento descontou aos sete, após contra-ataque, mas Rony recebeu na entrada da área, girou e finalizou para logo anotar o terceiro aos 31.

O terceiro tempo teve três gols marcados e foi formado por Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan (Gustavo Gómez), Naves (Murilo) e Vanderlan; Zé Rafael, John John, Raphel Veiga, Mayke, López e Rômulo. O quarto gol, de Rômulo, foi marcado aos 20 minutos com um chute no canto após uma sobra de bola em disputa na entrada da área.

O quinto gol saiu quatro minutos depois, em cruzamento de Vanderlan e cabeceio bem executado de Flaco. Já no final, aos 32 minutos, Mayke recebeu lançamento e finalizou com liberdade para fechar o placar de 6 a 1.

