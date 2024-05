Flamengo comunica lesão do zagueiro Léo Pereira

Léo Pereira será desfalque do Flamengo diante do Amazonas, pela Copa do Brasil - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Na tarde deste sábado (18), o Flamengo informou que o zagueiro Léo Pereira sofreu uma lesão no musculo posterior da coxa esquerda. Sendo assim, ele está descartado do jogo contra o Amazonas, pela Copa do Brasil.

A lesão ocorreu no duelo contra o Bolívar, disputado na última quarta-feira. Por causa do incômodo, o jogador precisou sair de campo na etapa inicial.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Léo Pereira realizou exames neste sábado (18). O diagnóstico foi de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Segue tratamento no CT Ninho do Urubu”.

Quem assume a vaga?

Agora, fica a expectativa para saber quem fica com a vaga do defensor. No elenco, o técnico Tite pode contar com David Luiz, que foi o escolhido no meio da semana. Léo Ortiz, embora não tenha presença constante na equipe, também é opção. Aliás, a única presença confirmada na defesa é Fabricio Bruno no time.

Números de Léo Pereira

Titular absoluto do Flamengo desde a temporada passada, Léo Pereira disputou 22 jogos em 2024. O zagueiro já marcou três gols.

Flamengo x Amazonas

No primeiro duelo, o Flamengo venceu por 1 a 0. Ou seja, a equipe de Tite vai jogar pelo empate. O Amazonas precisa vencer a partir de dois gols. Caso vença por umVitória por um gol de diferença leva o jogo aos pênaltis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.