Gabigol é hostilizado por torcida do Fla em jogo de basquete

Jogador de futebol do Flamengo (e muito ídolo), o atacante Gabigol foi xingado pela própria, mas em um jogo de basquete do Rubro-Negro. Isso porque, neste sábado (18), rubro-negros presentes ao Ginásio do Tijuca Tênis Clube mostraram insatisfação após o atacante aparecer com a camisa do Corinthians. Inclusive, eles gritaram:

“Ô, Gabigol, vai se f***, o meu Flamengo não precisa de você” e Ô, Gabigol, preste atenção, o Olivinha é o orgulho da nação”.

Os presentes, inclusive, também cantaram a música “Vou Festejar”, de Beth Carvalho. Um dos trechos diz:

“Eu vou festejar, vou festejar!

O teu sofrer, o teu penar

Você pagou com traição

A quem sempre lhe deu a mão”.

Olivinha manda recado

Olivinha, vale lembrar, é um dos maiores (para muitos, o maior) ídolos da história do time de basquete do Flamengo. Inclusive, o veterano de 41 anos foi homenageado por chegar aos sete mil pontos na história do Novo Basquete Brasil, o NBB, a principal competição nacional. Após a vitória de 92 a 61, pela primeiro jogo da semifinal da competição, o ídolo afirmou:

“Eu falaria para o Gabigol para ele se cuidar um pouquinho mais. A foto que saiu foi uma foto vazada. Ele estava na casa dele comemorando a vitória do Flamengo na Libertadores e infelizmente vazou aquela foto lá. Então, se eu puder falar para ele alguma coisa é: sabia quem está do seu lado. Porque, na minha opinião, quem vazou aquela foto não é amigo, está querendo alguma outra coisa. Está querendo alguma polêmica e infelizmente conseguiu. Fico triste, porque ele é um excelente jogador, tem uma história absurda com a camisa do Flamengo, mas algumas polêmicas também nos últimos meses. Então o que eu posso desejar é que ele tenha pessoas melhores ao lado dele, que possam ajudar ao invés de prejudicar”, comentou Olivinha, ao site “GE”.

