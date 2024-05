Rafael, do Botafogo, passa por operação e tem prazo para retorno

Rafael pretende se aposentar no fim de 2024. Ele está no Glorioso desde 2022 - (crédito: Foto: Reprodução)

O lateral-direito Rafael, do Botafogo, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, neste sábado (18), para reforçar sua recuperação da patela. Assim, o defensor deve estar à disposição do técnico Artur Jorge em quatro semanas, de acordo com informações do site “ge”.

Rafael, então, realizou um procedimento para colar o osso da perna esquerda, em um processo semelhante ao do ano passado, mais um período marcado por contusões.

O defensor alvinegro sofreu uma fratura no dia 14 de abril, no mesmo joelho que lesionou em 2023, em julho daquele ano.

Em 2024, aliás, Rafael atuou apenas três jogos pelo Botafogo, clube pelo qual declara-se torcedor. Com contrato até o fim deste ano, ele já adiantou que vai se aposentar ao fim de seu compromisso pelo Mais Tradicional.

Quando se recuperar totalmente da lesão, Rafael terá de suar a camisa para recuperar o seu espaço. A lateral direita do Botafogo, hoje, é do uruguaio Suárez, com o compatriota Pontes como reserva imediato.

Ex-Manchester United e Lyon, Rafael não entra em campo desde 3 de abril, na derrota do Botafogo para o Junior Barranquilla por 3 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

