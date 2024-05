Com adiamentos, São Paulo atravessa série jogos seguidos em SP

Com o adiamento de duas rodadas do Brasileirão, o calendário do Tricolor reservou uma série de pelo menos cinco jogos seguidos em São Paulo capital. No entanto, a série pode chegar a seis. Assim, a equipe comandada por Zubeldía terá mais tempo para descansar e/ou treinar, antes de entrar nas retas decisivas da Copa do Brasil e da Libertadores.

A sequência, na verdade, já até começou. Afinal, nesta semana, o Tricolor venceu o Fluminense por 2 a 1 no Brasileirão, e empatou sem gols com o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores. Na próxima quinta-feira (23), o São Paulo recebe o Águias de Marabá pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, vale lembrar, o time de Zubeldía venceu por 3 a 1.

Depois dos paraenses, o São Paulo ficará uma semana sem entrar em campo. Dessa forma, o Tricolor jogará contra o Talleres (ARG) na quarta-feira (29), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. No final de semana seguinte, o Tricolor volta a atuar pelo Brasileirão. Será fora de casa, contra o Corinthians, é verdade, mas ainda na capital paulista.

Se nada mudar até lá, o São Paulo ficará até o dia 12 de junho sem jogar. No Dia dos Namorados, o Tricolor pegará o Cuiabá, mais uma vez no Morumbis, pelo Brasileirão. Como, a princípio, há um hiato de 10 dias sem partida, a CBF pode remarcar algum jogo adiado para o período. Mas uma coisa é certa: o Soberano fará pelo menos cinco jogos seguidos em sua cidade natal.

Sequência de jogos do São Paulo

São Paulo 2 x 1 Fluminense – 13/05 – Brasileirão

São Paulo 0 x 0 Barcelona de Guayaquil -18/05 – Libertadores

São Paulo x Águias de Marabá – 23/05- Copa do Brasil

São Paulo x Talleres – 29/05 – Libertadores

Corinthians x São Paulo – 02/06 – Brasileirão

São Paulo x Cuiabá – 12/06 – Brasileirão

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.