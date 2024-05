Conheça membros da equipe de Álvaro Pacheco no Vasco

Álvaro Pacheco está prestes a se juntar ao Vasco. Com o pré-contrato já assinado, o técnico português chegará ao Rio de Janeiro no domingo para iniciar seus trabalhos no clube. Ele trará consigo quatro profissionais de sua confiança. Pedro Valdemar será seu auxiliar técnico. Outro auxiliar, José Teixeira, também atuará como analista. Ricardo Pereira será responsável pela área de alta performance, enquanto Leandro Mendes cuidará da preparação física. Saiba mais sobre cada um deles. Conheça os integrantes.

Pedro Valdemar – Auxiliar Técnico

Pedro Valdemar tem acompanhado Álvaro Pacheco desde seu primeiro trabalho como técnico profissional no Fafe. Juntos, eles também passaram pelo Vizela, Estoril e Vitória de Guimarães.

“Pedro é, sem dúvida, meu braço direito”, afirmou Álvaro em entrevista ao canal Footure, em maio de 2023. “Ele me ajuda a liderar a equipe. Eu delego algumas tarefas. Por exemplo, quando a prioridade é a organização ofensiva, eu cuido disso, e ele da organização defensiva. Ele já sabe exatamente o que quero e como quero. Temos uma ligação muito forte. É um dos meus melhores amigos.”

Pedro Valdemar, de 34 anos, em resumo, já atuou como auxiliar técnico em outros clubes portugueses, incluindo Boavista, Moreirense e Penafiel. Ele possui um Mestrado em Treino de Alto Rendimento Desportivo pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

José Teixeira – Auxiliar e Analista

José Teixeira, formado em Educação Física e Desporto pelo Instituto de Ciências Educativas do Douro, será auxiliar e analista na equipe de Álvaro Pacheco. Eles trabalham juntos desde o Vizela, e José possui o curso de Treinador de Futebol UEFA A.

“Zé (José Teixeira) trabalha mais focado na análise, principalmente da nossa equipe. Gosto de como ele se atenta aos detalhes. Filmamos todos os treinos, e ele sempre me apresenta algum problema para que possamos treinar e melhorar”, disse Álvaro em 2023.

Leandro Mendes – Preparador Físico

O preparador físico que integrará a comissão de Álvaro Pacheco, não esteve com ele no Vitória de Guimarães. O profissional, todavia, trabalhou no Moreirense, de Portugal, de 2009 a 2023, e mais recentemente estava no Kulubu, da Turquia. Além da formação em Educação Física, ele possui a Licença UEFA B para treinador.

Ricardo Ferreira – Alta-perfomance

Com o cargo de “Treinador de Força e Condicionamento” no Vitória de Guimarães, Ricardo Ferreira é responsável, em suma, por supervisionar as cargas de treino dos atletas. Seu trabalho é realizado em colaboração com a comissão técnica e a equipe médica. Ricardo é formado em Educação Física e possui um mestrado na área pelo Instituto Universitário de Maia.

Dessa forma, Assim, Álvaro Pacheco chega ao Vasco com uma equipe técnica de confiança e bem qualificada. Inegavemente pronta para contribuir para o sucesso do clube.

